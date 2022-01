Tod auf dem Nil: Kenneth Branagh ermittelt ab 10.2.2022 im Kino

Gute Nachrichten für die Fans der Agatha Christie-Verfilmungen – Nach Mord im Orient Express ermittelt Detektiv Hercule Poirot (erneut gespielt von Kenneth Branagh) in Tod auf dem Nil ab 10.2.2022 im Kino.

Worum geht’s?

Kommt mit auf eine glamouröse Kreuzfahrt auf dem Nil an Bord der luxuriösen S.S. Karnak und begleitet den berühmten belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot bei seinem zweiten Fall. Vor der traumhaften Kulisse Ägyptens wird Poirot in einen erschütternden Mordfall verwickelt: Er findet sich in einer Geschichte wieder, in der sich die Romantik der Wüste zu obsessiver Liebe, ungezügelter Leidenschaft und rasender Eifersucht mit tödlichem Ausgang wandelt, ausgelöst durch Emotionen, Rücksichtlosigkeit und Gier. Tod auf dem Nil zeigt die schockierende Auflösung des Verbrechens ab dem 10. Februar 2022 auf der großen Leinwand.