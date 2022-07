tink und Roboexpert fusionieren: Mehr Service für alle!

Der intelligente Gardening-Shop Roboexpert ist ab sofort Teil von Österreichs führendem Smart Home-Experten tink. Lest hier mehr!

Zur Fusion tink X Roboexpert

Den rund 100.000 Kund:innen wird durch diese Fusion ein erweitertes Service- und Produktportfolio sowie rundum Lösungen für ein vernetztes Zuhause geboten. Smarte Systeme von Marken wie Gardena, Bosch oder (jetzt neu!) Husqvarna erleichtern den Alltag und fördern gleichzeitig einen nachhaltigen Lifestyle. Im Zuge der Roboexpert-Übernahme erweitert tink nämlich sein Angebot im Bereich der Premium Mähroboter mit der Marke Husqvarna. Mit dieser Entscheidung unterstreicht tink den hohen Qualitätsanspruch an das Marken-Portfolio und den erstklassigen Service. Die Produkte von Husqvarna sind jetzt abrufbar auf der offiziellen Website tink.at.

Mit der Eingliederung von Roboexpert und seinen smarten Gartengehilfen wie Mähroboter oder Bewässerungsanlagen in die tink-Familie kann man die Vorteile eines vernetzten Zuhauses auch den rund 100.000 Roboexpert Kund:innen näherbringen. Denn mit smarten Systemen spart man nicht nur Zeit, sondern vor allem auch Energie – etwas, das zum aktuellen Zeitpunkt wichtiger ist denn je. “Wir freuen uns, Roboexpert in der tink-Familie begrüßen zu können. Zusätzlich zu den besten Smart Gardening-Lösungen von renommierten Marken wie Gardena oder Bosch bieten wir unseren Kund:innen die neuesten Produkte aus den Bereichen Heizung, Licht, Sicherheit und Entertainment. Wir stehen mit bestmöglicher Unterstützung zur Seite, das eigene Zuhause smart und klimaneutral zu gestalten”, so Dr. Julian Hueck, Co-Founder & COO von tink.