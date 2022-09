tink lädt zu den Smart Home-Tagen ein: Bis zu 60 Prozent sparen

Der Smart Home-Pionier tink reagiert auf die aktuellen Vorkommnisse. Daher gibt es bis 19. September 2022 satte Rabatte, lest hier mehr!

Unseren Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten ist nicht nur eine Frage der Sparsamkeit, sondern der Devices, die wir nutzen. Daher ruft der Premium-Online-Händler tink bis einschließlich 19. September die Smart Home-Tage aus, mit Top Deals bis zu minus 60 Prozent. Mit dabei: smarte Produkte von Bosch, Google, tado° u. v. m., die das Zuhause nicht nur komfortabler, sondern auch effizienter machen. Ob smarte Soundbars, praktische Alltagshelfer oder vernetzte Steuerung des gesamten Smart Homes, auf tink.at findet ihr so einiges vor!

Damit’s nicht brennt

Wer smart ist, sichert sein Zuhause ab – etwa mit den Rauchwarnmeldern von Bosch. Denn die können weit mehr als “nur” vor Feuer und Rauch warnen. Die Sirene lässt sich bequem mit weiteren Smart Home-Produkten koppeln, um so ein effektives Sicherheits-System in den eigenen vier Wänden zu etablieren. Neben dem akustischen und dem optischen Warnsignal wird man auch per App alarmiert, sollte sich Rauch bilden. Das Bosch Smart Home Rauchwarnmelder II 6er-Set ist im Rahmen der Smart Home-Tage und mit dem Gutschein-Code “Bosch 10” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 369,95 Euro (statt 479,70 Euro) auf tink.at verfügbar.

Niemals aus den Augen

Noch mehr Sicherheit in gestochen scharfer Bildqualität bringt die smarte Außenkamera von Security-Profi ABUS. Dank Live-Video und Infrarot-Nachtsicht hat man das Grundstück zu jeder Tageszeit via App im Blick. Die intelligente Bewegungserkennung mit Objektidentifikation sorgt dafür, dass man sicher informiert bleibt. Und das Beste daran: Dank Bluetooth ist die Kamera im Handumdrehen installiert und kann mit ihrer Rundum-Überwachung sofort loslegen. Das ABUS WLAN Schwenk-Neige-Außenkamera 2er-Set ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 349,95 Euro (statt 477,70 Euro) auf tink.at verfügbar.

Eure Zentrale: Der Google Nest Hub

Der Google Nest Hub als smarte Zentrale des vernetzten Zuhauses lässt einen nicht nur mit einer zuverlässigen Wetterprognose in den Tag starten, sondern steuert alle weiteren Smart-Tools ganz easy via Sprachbefehl. Ein Alleskönner in zeitlosem Design, den man definitiv nicht missen möchte – hier geht’s zu unserem Test! Der Google Nest Hub (2. Generation) im 2er-Pack ist im Rahmen der Smart Home Tage und mit dem Gutschein-Code “Nest 10” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 99,00 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Über den Sonos Roam

Der wasserfeste Begleiter Sonos Roam ist mit seinem günstigen Preis, seiner kompakten Größe und einer Akkulaufzeit von 10 Stunden einer der besten portablen Speaker am Markt. Via Bluetooth streamt die Soundbar Musik, Podcasts und Co. in kristallklarem Klang-Erlebnis. Ebenfalls praktisch: Die Qi-Kompatibilität, dank der man den Speaker einfach nur auf ein kompatibles Ladepad stellen muss, um den Akku aufzuladen. Dazu kommt die Trueplay-Funktion, mit der sich der Sound überall der Umgebung anpasst und immer gleich klingt. Unsere Eindrücke lest ihr in unserem Review! Der Sonos Roam – mobiler wasserdichter Smart Speaker ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 139,00 Euro (statt 199,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Tadaaa: Thermostate von tado°

Wer sich vor steigenden Heizkosten schützen möchte, steigt jetzt auf die smarten Thermostate von tado° um. Mit dem Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten und Bridge können bis zu fünf Heizungen parallel gesteuert werden. Die thermischen Gebäudeeigenschaften bezieht das Thermostat in seine Heizsteuerung selbstverständlich mit ein. Durch automatische An- und Abwesenheitserkennung sowie durch die integrierte Wettervorhersage werden Heizkosten zusätzlich reduziert und somit nicht nur Energie, sondern auch bares Geld gespart. Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten & Bridge zur Einzelraumsteuerung ist im Rahmen der Smart Home-Tage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 299,95 Euro (statt 439,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Stets im richtigen Licht

Die Philips Hue White & Color Ambiance Ensis Bluetooth Pendelleuchte überzeugt nicht nur mit elegantem Design, sondern schafft im Raum ein unvergleichliches Ambiente. Die Suche nach dem Lichtschalter wird dank smarter Steuerung obsolet, dank verschiedener Einstellungsmöglichkeiten lassen sich die ausgeführten Befehle den eigenen Bedürfnissen anpassen. Aufgrund des integrierten Bluetooth braucht es nicht einmal mehr eine Bridge, um sie vom Smartphone aus zu steuern. Die Philips Hue White & Color Ambiance Ensis Bluetooth plus gratis Bewegungsmelder ist im Rahmen der Smart Home-Tage und mit dem Gutschein-Code “Hue10” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 309,95 Euro (statt 434,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Noch mehr Deals gefällig?

Ist da etwas für euch dabei?