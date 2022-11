tink bringt Aktionen auf smarte Produkte: Lasst die Energiespartage beginnen

Der Smart Home-Pionier tink hat Energiespartage ausgerufen – bis zum 17. November 2022 könnt ihr auf Produkte sparen!

Mehr über die Energiespartage

Die Energiepreise schnellen in die Höhe wie nur selten zuvor. Intelligente Gadgets, die Kosten minimieren und maximalen Komfort garantieren, sind die Lösung. Mit Top-Deals bis zu minus 55 Prozent helfen smarte Produkte von tado°, Bosch, Eve, Philips und mehr fleißig zu sparen und die Lebenserhaltungskosten noch effizienter zu gestalten. Außerdem gibt es im Zuge der Energiespartage einen Gutschein im Wert von 40 Euro auf das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Sparfüchse kommen im Zuge der Energiespartage noch bis zum 17.11.2022 (23:59 Uhr) auf ihre Kosten – aber nur, solange der Vorrat reicht und exklusiv auf tink.at.

Easy zur Wohlfühltemperatur

Mit dem Bosch Smart Home Starter Set II inklusive 8 Thermostaten steht der perfekten Wohlfühltemperatur in den eigenen vier Wänden nichts mehr im Wege. Das effiziente Zeitprogramm spart neben Energie auch Zeit. Dank smartem Thermostat lässt sich der Heizprozess vollkommen automatisieren, um so mit zahlreichen Automationen und Szenarien maximalen Komfort sowie maximale Energieeffizienz zu erleben. Die Steuerung lässt sich direkt am Thermostat oder aber auch praktisch via kostenfreier App vornehmen. Eine tolle, smarte Alternative zum herkömmlichen Thermostaten, die für das gewünschte Raumklima und niedrigen Heizkosten sorgt. Das Bosch Smart Home Starter Set Heizung II mit 8 Thermostaten ist im Rahmen der Energiespartage und mit dem Gutschein-Code “BoschAT” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 599,00 Euro (statt 739,55 Euro) auf tink.at verfügbar.

Smartes Heizen = Smartes Wohnen

Mit insgesamt sechs smarten Heizkörperthermostaten lässt sich effizientes Energiesparen spielerisch einfach umsetzen. Benötigt wird nur ein iOS-Gerät und die dazugehörige Eve-App und schon kann nachhaltig für kuschelige Wärme gesorgt werden. Via Apple Home-App oder Sprachbefehl an Siri lässt sich das smarte Gadget steuern, während die App stets mit Statistiken für einen Überblick der Heizkosten sorgt. Smartes Wohnen und kostensparendes Heizen war noch nie so einfach. Das Eve Thermo 6er-Pack- Smarter Heizkörper-Thermostat ist im Rahmen der Energiespartage ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 389,95 Euro (statt 479,70 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mehr Licht!

Mit einer Energieeffizienzklasse von A+ punkten die Philips Hue White & Color Ambiance Bluetooth Spots insbesondere mit einem Stromverbrauch von nur 5,7 Watt. Sie sind nicht nur schnell in Betrieb genommen, sondern lassen das traute Heim via Bluetooth in stimmungsvolles Licht erstrahlen, während die Spots auch noch gleichzeitig Energiekosten einsparen. Die große Funktionsvielfalt des smarten Lichtsystems lässt sich in der Hue-App entdecken. Unser Highlight: die Lichtwecker-Funktion, die morgens einen samtweichen Sonnenaufgang simuliert! Das Philips Hue White and Color Ambiance GU10 Bluetooth Starter Kit mit 5 Lampen ist im Rahmen der Energiespartage und mit dem Gutschein-Code “Hue15” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 224,95 Euro (statt 289,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Strom und Geld sparen

Dank smartem Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Basic mit 5 Thermostaten & Bridge war intelligentes Heizen noch nie so einfach. Ausgestattet mit Funktionen wie angepasstem Heizen durch erstellte Zeitpläne, Regulation der Temperatur durch innovatives Geofencing und vollster Komfort dank Automation via Auto-Assist. Den perfekten Überblick über Heizungs-Angelegenheiten behalten und den Energieverbrauch um bis zu 31% senken – einfach smart! Das tado° smarte Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Basic mit 5 Thermostaten & Bridge ist im Rahmen der Energiespartage ab sofort und nur für kurze Zeit zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 369,95 Euro (statt 399,95 Euro) auf tink.at verfügbar.

Zu den Google Pixel-Smartphones

Qualität eines 10-fachen Objektivs, Real-Tone-Algorithmus, automatische Transkription von Sprachnachrichten und ein kostenloser Zugang zu einem hauseigenen VPN-Dienst – die Neuheiten im House of Google lassen jedes Tech-Aficionado-Herz höher schlagen. Das Google Pixel 7 und das Google Pixel 7 Pro liegen gut in der Hand und könnten dank elegantem Design glatt als Accessoire durchgehen. Und geht es mal etwas hektischer zu, lässt sich das neue Google Pixel 7 Pro einfach per Sprache steuern. Das typische „Hey Google“ wird ab sofort nicht mehr benötigt, um so auch in stressigen Situationen bei maximalem Komfort die Kontrolle zu behalten.

Das Google Pixel 7 Smartphone (256 GB) ist im Rahmen der Energiespartage und mit dem Gutschein-Code “Pixel40” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 709,00 Euro (statt 749,00 Euro) auf tink.at verfügbar. Das Google Pixel 7 Pro Smartphone (256 GB) ist im Rahmen der Energiespartage und mit dem Gutschein-Code “Pixel40” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von nur 959,00 Euro (statt 999,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

