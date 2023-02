tink bietet die perfekte Valentinstags-Stimmung mit Smart Home Bundle-Angeboten

Mit smarten Top-Deals bei tink findet man alles, was für den Valentinstag gebraucht wird. Und das sogar im Bundle!

Mit verschiedenen Marken wie Philips, Harman Kardon, Sonos u.v.m. wird im Handumdrehen jedes Herz für sich gewonnen. Mit smarten Lösungen gemütliche Kuschelerlebnisse am Valentinstag garantieren und jeden im Handumdrehen verzaubern. So können etwa 16 Millionen verschiedenen Farbstufen für romantische Lichtverhältnisse sorgen, während kristallklare Sounds den perfekten Rhythmus vorgeben. Romantische Angebote gibt es zum Tag der Liebe natürlich im Bundle. Denn zusammen ist’s bekanntlich schöner – ab sofort auf tink.at.

Wenn Kerzen nicht reichen

Ein Lichterspiel, das für ein romantisches Ambiente sorgt. Mit dem Hombli Smart Spot GU10 Color-Lampe 3er-Set inklusive gratis Smart Spot GU10 Color 3er-Set könnt ihr in die Welt von Millionen Farben eintauchen. Die eigenen vier Wände verwandeln sich so in ein Lichtspiel und schenken mit nur einem einzigen Spot eine Auswahl aus 16 Millionen verschiedenen Farben und unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Eine einzigartige Atmosphäre für jeden Anlass verzaubert alle Anwesenden und beeindrucken dank Sprachsteuerung mit wahrem Komfort. Das Hombli Smart Spot GU10 Color-Lampe 3er-Set inklusive gratis Smart Spot GU10 Color 3er-Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 49,95 Euro (statt 53,85 Euro) auf tink.at verfügbar.

Für passende Stimmung sorgen

Eindrucksvolle Momente dank intelligenter Soundbar inklusive Sub von Harman Kardon. Das einfach installierte Sound-Set ist in nur wenigen Minuten einsatzbereit. Das hochwertige Soundsystem liefert nicht nur die beste Basswiedergabe seiner Klasse, sondern verwandelt dank Surround-Sound jeden Abend zu zweit in ein klangintensives Erlebnis. Das minimalistische Design macht das Harman Kardon Set zu einem modernen Accessoire, das dank perfekter Synchronisation für kabellosen und kristallklaren Ton sorgt. Das Harman Kardon Citation Bar + Citation Sub S Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 899,95 Euro (statt 1.198,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Ein Lichterspektakel für jede Situation

16 Millionen Farben, verschiedene Weißtöne und stufenlos dimmbares Licht. Mit der Philips Hue White & Color Ambiance Liane Bluetooth – Wandleuchte passt sich die smarte Beleuchtung jeder Situation an. Wahlweise in Schwarz oder Weiß überzeugt das Design der Standleuchte als modernes Licht-Must-Have. Kompatibel mit Zigbee-Geräten kann die Wandleuchte mit Zubehör wie Schaltern oder Bewegungsmeldern gekoppelt werden. Dank integrierter Bluetooth-Funktion ganz ohne Bridge! Einfach via App mit dem Smartphone steuern und schon kann das Licht in den eigenen vier Wänden nach Belieben angepasst werden, dank Sprachsteuerung auch bequem von der Couch aus. Die Philips Hue White & Color Ambiance Liane Bluetooth – Wandleuchte ist zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 152,94 Euro (statt 209,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Auch draußen wird’s hell

Ob Garten oder Balkon, mit der Innr Smart Outdoor LED Leuchte Colour wird das ganze Jahr für die passende Atmosphäre gesorgt. Denn dank IP65 Schutzklasse ist die Außenbeleuchtung sowohl wetterbeständig als auch feuchtigkeitsresistent. Die Innr Smart Outdoor LED Leuchte Colour 3er-Pack Zigbee Lightlink inklusive Erweiterung verwandelt jeden Platz in ein Lichtspiel von 16 Millionen Farben. Ob warmes Licht für den entspannten Abend zu zweit oder kaltes Licht für die Homeoffice-Stunden im Garten: Dank Innr-App lässt sich die smarte Licht-Lösung spielerisch einfach via Smartphone steuern und verwandelt jeden Ort in eine Wohlfühloase. Die Innr Smart Outdoor LED Leuchte Colour 3er-Pack Zigbee Lightlink inklusive Erweiterung ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 119,95 Euro (statt 179,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mittendrin statt nur dabei

In nur wenigen Minuten installiert, sticht das umfangreiche Soundsystem von KEF mit absolutem Kino-Feeling hervor. Die intelligente Sound-Lösung für Zuhause ist mit modernster Technik ausgestattet und versorgt im Set mit kristallklarem Sound und tiefen Bässen. Dank eigens entwickelter iBX-Technologie garantiert das Heimkino-Set perfekte Synchronität zwischen Treiber, Gehäuse und Verstärker. Im Bundle bieten die Lautsprecher nicht nur doppelten Hörgenuss: 24 Bit/384 kHz garantieren höchste Klangqualität, die dank Plug-and-Play-Option auch mit dem Laptop verbunden werden können. Das KEF LSX II + Kube 8b WLAN HiFi 2.1 Heimkino Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 1.799,95 Euro (statt 2.098,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Ein Farbenspiel nach Wahl

Mit der Wandleuchte von Philips taucht das Eigenheim in jede gewünschte Farbe und so auch in jede gewünschte Stimmung. Stufenlos lässt sich die smarte Leuchte via App dimmen, um so nur so viel Licht wie nötig zu spenden. Die Farbakzente der intelligenten Lichtlösung kreieren das passende Ambiente und erzeugen dank dreieckigem Lichtkegel einen starken Lichteffekt – sowohl nach oben als auch nach unten. Im Bundle kann die Philips Wandleuchte problemlos in ein bereits existierendes Hue-Lichtsystem integriert werden und wird so zur perfekten Ergänzung. Und dank integriertem Outdoor-Sensor ist garantiert, dass die Wandleuchte genau dann eingeschaltet wird, wenn es wegen beginnender Dunkelheit auch nötig ist. Das Philips Hue Wandleuchte Appear 2er-Pack + Outdoor Sensor ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 359,95 Euro (statt 399,97 Euro) auf tink.at verfügbar.

Klang-Pärchen für das Traum-Pärchen

Im Set begeistern die hochwertigen Sonos-Lautsprecher mit glasklarem Stereo-Sound, der dank Multi-Room-Funktion einfach packend wirkt. Ist das Klang-Pärchen miteinander verbunden, wird durch die TruePlay-Technologie eine noch differenzierte Klanggestaltung im Raum gewährleistet. So wird jeder Abend zu einer puren Klangerfahrung, mit erstklassigem Sound. Eingeleitet via App, Sprachsteuerung oder direkt an der Touch-Oberfläche der Lautsprecher. So lässt sich das Set völlig unkompliziert nutzen, während es zeitgleich dank hochwertiger Materialien mit Stil überzeugt. Das Sonos One SL Stereo Set – WLAN-Lautsprecher White ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 369,95 Euro (statt 398,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Da stört niemand

Taucht mit der Nuki Pro-Version der dritten Generation ein in die Welt der digitalen Schlüssel und profitiert von komfortablen Fernzugriffen. Das Schloss wird ohne lästige Schrauben oder lautem Bohren an die ausgewählte Tür montiert und verwandelt Smartphone und Watch zum neuen Türöffner. Der im Bundle inkludierte Door Sensor garantiert einen ununterbrochenen Überblick über die Geschehnisse vor der eigenen Haustüre. Einmal an der Türinnenseite angebracht und mit dem Internet verbunden ist das Smart Lock von Nuki sofort einsatzbereit. Über die Nuki App lässt sich so aus der Ferne, smart und bequem jeglicher Ein- und Austritt steuern und kontrollieren – egal wann, egal wo. Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro + Door Sensor ist ab sofort zu einem Aktionspreis und aktuellen Bestpreis am Markt von 279,00 Euro (statt 328,00 Euro) auf tink.at verfügbar.