Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharaos: Veröffentlicht, aber noch nicht fertig

Tim und Struppi: Die Zigarren des Pharao wurde am Dienstag veröffentlicht und ist eine Nacherzählung der vierten Geschichte in den Comic-Abenteuern des jungen Reporters des belgischen Karikaturisten Hergé. Der spanische Entwickler Pendulo Studios veröffentlichte jedoch nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung einen Tweet und teilte den Spielern mit, dass es das Spiel noch nicht für ganz fertig hält. Es scheint, als hätten die Entwickler und der Publisher Microids keine Chance gehabt, den Release noch zu verschieben, weil es eine Sammleredition gibt, mit einem Kunstbuch sowie einer Originalfigur. Das ist natürlich nicht sehr klasse, und frühe Testberichte zum Spiel werden dann dementsprechend weniger positiv ausfallen…

“Hallo zusammen, wir möchten wichtige Informationen über unsere aktuelle Veröffentlichung teilen”, heißt es in dem Tweet. “Trotz unserer besten Bemühungen werden diejenigen, die das Spiel beim Start spielen, nicht in der Lage sein, die Erfahrung so zu genießen, wie wir es beabsichtigt haben. Wir verpflichten uns, diese Situation umgehend zu beheben – wir werden in den kommenden Wochen die notwendigen Patches liefern und Ihnen alle unsere Kanäle für jedes Problem zur Verfügung stellen, das Sie uns direkt melden möchten. Dies ist unser ehrgeizigstes Projekt aller Zeiten, und wir stecken unser Herz darauf. Wir sind bestrebt, dem berühmten Reporter die beste Hommage zu zollen und Sie als Spieler zu begeistern, und wir werden nicht aufhören, bis wir unser Ziel erreicht haben. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Geduld”.