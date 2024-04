Thriller The Dive ab 18.4.2024 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für Thriller-Fans – EuroVideo Medien bringt mit The Dive einen beklemmenden Thriller am 18.4.2024 auf DVD und Blu-ray in den Handel. Digital ist der Film bereits ab morgen (6.4.2024) verfügbar.

Worum geht’s?

In The Dive wird der jährliche gemeinsame Tauchausflug der Schwestern Drew und May zum schier aussichtslosen Überlebenskampf, als sie von einem Steinschlag überrascht werden und Drew unter Wasser eingeklemmt ist. May ist ihre einzige Überlebenschance – muss dafür aber Entscheidungen treffen, die auch für sie selbst Leben oder Tod bedeuten können. Es erwartet euch ein beklemmender Thriller, ein Wettlauf gegen die Zeit, der die Verzweiflung greifbar macht, wenn die Luft knapp wird…