Three Thousand Years of Longing Kritik: Ein gefühlvoll-gestaltetes Märchen der Moderne

Am 02.09.2022 erscheint Three Thousand Years of Longing in den österreichischen Kinos und ich konnte den Film schon vorab sehen! Was euch in dem Film erwartet, erfährt ihr hier!

Inhalt

Alithea Binnie ist wunschlos glücklich. Zugegeben, ihr Leben entspricht nicht dem traditionellen Bild einer Frau ihres Alters – sie ist unverheiratet, kinderlos und begeistert sich in ihrem Beruf als Geisteswissenschaftlerin für die Historie, Struktur und Philosophie von Geschichten – aber sie ist zufrieden damit und braucht nicht mehr, als sie hat. Daher ist es keine große Überraschung, dass sie, als sie während einer Konferenz in Istanbul einem Dschinn aus einer unscheinbaren Glasphiole begegnet, keinen einzigen seiner drei angebotenen Wünsche wahrnehmen möchte. Schließlich gehen Geschichten über Dschinns immer schlecht aus und ein wahrer Herzenswunsch brennt ihr ohnehin nicht in der Brust. Nun, davon ist sie zumindest anfangs überzeugt.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Film ansehen: