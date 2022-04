THQ Nordic Digital Showcase 2022 findet am 12.8.2022 statt

Zückt die Kalender und markiert den 12. August 2022 – an diesem Tag erwartet uns ein THQ Nordic Digital Showcase mit zahlreiche Neuankündigungen. Neben den Neuankündigungen erwarten euch auch News zu bereits bekannten Marken und angekündigten Games wie etwa Jagged Alliance 3 oder Outcast 2 – A New Beginning.

Die Show findet am Freitag den 12. August 2022 um 21:00h MESZ statt. Nach guter, alter Tradition vom letzten Jahr wird es auch diesmal eine Pre-Show geben, in der unsere Freunde von HandyGames zeigen, was sie in Petto haben. Also schaltet ein paar Minuten früher ein!

Offizielle THQ-Nordic-Kanäle, um den Showcase zu sehen:

https://www.youtube.com/c/thqnordic/

https://www.twitch.tv/thqnordic

https://store.steampowered.com/publisher/THQNordic