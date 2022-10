The Witcher: Enhanced Edition: Das Original ist gratis auf GOG Galaxy

Angesichts der Nachrichten, dass The Witcher ein Remake in Unreal Engine 5 erhält, ist die originale Enhanced Edition für immer auf GOG Galaxy kostenlos.

The Witcher: Enhanced Edition ist satte 13 Jahre alt, und es verdient sein Remake definitiv mehr als einige andere Titel, die demnächst kommen sollen. CD Projekt Red hat angekündigt, dass das Game auch gratis bleiben wird – wer sich jetzt noch das Original aus dem Jahr 2009 geben will, hat also die Chance dazu, ohne einen Cent ausgeben zu müssen! Allerdings müsst ihr, um das Game euer Eigen nennen zu können, den Client namens GOG Galaxy 2.0 installieren. Ich finde das Programm cool, aber andere sehen das nicht so – das wird als „aggressives Drängen zur Erweiterung der Installationsbasis“ gewertet.