The Seven Deadly Sins Cursed by Light: Netflix Start-Termin bekannt

Gute Nachrichten für die Fans von Meliodas & Co. – Nach dem erfolgreichen Start im Land der aufgehenden Sonne Anfang Juli, erscheint der Filmableger The Seven Deadly Sins Cursed by Light, der nach dem Ende der Serie spielt, am 1.10.2021 im Streamingkatalog von Netflix. Also Achtung – falls ihr die komplette Geschichte von The Seven Deadly Sins noch nicht kennt, sollte vielleicht noch etwas mit dem Anschauen warten, um nicht wichtige Entwicklungen vorab zu sehen.

Background

Zur Trauer der vielen Fans weltweit ging The Seven Deadly Sins ging der Manga nach 41 Bänden zu Ende. Doch seit wenigen Wochen geht es mit der Sequel-Reihe Four Knights of the Apocalypse weiter. Apropos weiter. Weiter geht es auch am Animesektor und zwar mit dem Sequel-Film Cursed by Light, der am 2.7.2021 in Japan an den Start ging.

Worum geht’s?

Als ein mächtiges magisches Bündnis den neu gewonnenen Frieden in Gefahr bringt und droht alles zu vernichten, schreiten Meliodas und seine Freunde wieder zur Tat.