The Real Housewives of Salt Lake City Season 4 startet morgen auf Hayu

Gute Nachrichten für die Fans von Lisa Barlow & Co – ab morgen ist die The Real Housewives of Salt Lake City Season 4 auf Hayu zu sehen. Die brandneue Staffel beginnt mit einer eisigen Familiendynamik, heißen internationalen Reisen und einem schockierenden Verrat, mit dem keine der Frauen gerechnet hat. In dieser kehren die erfolgreichen Geschäftsfrauen Lisa Barlow, Heather Gay, Meredith Marks, Angie Katsanevas und Whitney Rose zurück. Auch neue Hausfrauen und damit noch mehr Drama, wird es in Staffel vier geben: Monica Garcia und Mary Cosby mischen die Gruppe auf.

Die Highlights der neuen Staffel:

Lisa Barlow versöhnt sich mit ihrer ältesten Freundin Meredith, muss ihren mormonischen Lebensstil überdenken, und ringt mit der Nestflucht ihres ältesten Sohns Jack. Wie immer stehen auch Konfrontationen auf der Tagesordnung, unter anderem mit der neuesten Hausfrau Monica.

Die unverblümte Monica Garcia stößt über ihre Freundin Angie zur Gruppe und es zeigt sich gleich, dass sie mit allen Wassern gewaschen ist. Als alleinerziehende Mutter von vier Kindern, Inhaberin eines Babyartikel-Geschäfts, mitten in ihrer zweiten Scheidung meistert sie die Höhen und Tiefen des Lebens.

Nach dem Erfolg ihres Buches schafft es Heather Gay auf die Bestsellerliste der New York Times und kauft ein neues Haus für ihre Familie. Nach der öffentlichen Zurschaustellung der mormonischen Kirche haben sie und ihre Familie nun mit den gesellschaftlichen Auswirkungen zu kämpfen.

Inhaberin mehrerer Frisörsalons in Salt Lake City, Angie Katsanevas, muss mit Eheproblemen zurechtkommen, nachdem Gerüchte aufkommen. Gemeinsam mit Lisa versucht Angie den Schuldigen zu finden und dabei die turbulente Dynamik der Gruppe zu meistern.

Meredith Marks zeigt sich erfolgreich in allen Lebenslagen: ihre Schmucklinie läuft gut, sie spendet Zeit für wohltätige Zwecke; zu Hause gedeihen die Kinder prächtig und ihre Ehe mit Seth ist stärker denn je. Die Spannungen zu den anderen Frauen explodieren jedoch, als Meredith beschuldigt wird Gerüchte in die Welt zu setzen… mal wieder.

Als Whitney Rose ihre neue Luxusschmucklinie einführt und ihr Mann Justin wieder zurück zur Arbeit geht, hat das Auswirkungen auf ihre Ehe. Das Paar versucht einen Ausgleich zwischen Geschäftsleben und Kinderbetreuung zu finden. Gleichzeitig arbeiten Whitney und Heather an Vergebung und Vertrauen. Allerdings ist jegliche Hoffnung für ihre Beziehung verloren als Anschuldigungen gegen Meredith aufkommen.

Nach einem Jahr Abwesenheit ist Mary Cosby mit ihrer einzigartigen, ungefilterten Meinung zurück. Ihre Freundschaft zu Meredith ist so stark wie eh und je, doch muss sie ihren Platz bei den anderen erst Frauen finden, während sie alte Wunden und potenzielle neue Freundschaften innerhalb der Gruppe überwindet.

The Real Housewives of Salt Lake City wird von Shed Media (einer Abteilung von Warner Bros. Unscripted Television) produziert, wobei Andy Cohen, Lisa Shannon, Dan Peirson, Lori Gordon und Tamara Blaich als ausführende Produzent:innen fungieren.