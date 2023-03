The Pope’s Exorcist startet am 7.4.2023 in den österreichischen Kinos

Sony Pictures bringt Anfang April mit The Pope’s Exorcist ein spannenden Kinofilm ins Kino. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Cast & Crew

Russell Crowe spielt die Hauptrolle in diesem übernatürlichen Horror-Thriller. An seiner Seite agieren Daniel Zovatto, Alex Essoe und Franco Nero. Julius Avery führte Regie nach einem Drehbuch von Michael Petroni und Evan Spiliotopoulos und einer Screen Story von Michael Petroni und R. Dean McCreary & Chester Hastings, basierend auf den Büchern “Ein Exorzist erzählt” und “Neue Berichte eines Exorzisten” von Pater Gabriele Amorth. Produzenten sind Doug Belgrad, Michael Patrick Kaczmarek und Jeff Katz. Executive Producers sind Jo Homewood, Sophie Cassidy und Edward J. Siebert, SJ.

Kinostart

The Pope’s Exorcist startet am 6.4.2023 in Deutschland und am 7.4.2023 in Österreich.