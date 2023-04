The Pathless: Switch-Boxversion ab sofort erhältlich

iam8bit und Skybound Games kündigen gemeinsam mit Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Giant Squid an, dass die The Pathless Switch Boxversion ab sofort für 39,99€ erhältlich ist. Die Standardversion der physischen Edition beinhaltet ein Sammelkarten-Set mit kunstvollen Darstellungen aus dem Spiel, sowie eine gebietsunabhängige physische Version des Spiels. In Kürze wird zudem eine exklusive Edition von iam8bit erhältlich sein, die das Cover Art von Emmy Gewinnerin Elaine Lee, ein Faltposter, ein Wendecover und sechs Sammelkarten mit Kunstwerken rund um das Spiel enthält. Diese Version ist aktuell vorbestellbar auf iam8bit.com, der Versand ist aktuell für Q2 geplant.