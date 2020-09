The Mandalorian erster Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht

Am 15. September veröffentlichte Disney den ersten Trailer zu Staffel 2 von The Mandalorian. Wir sind gespannt, wie es mit Mando, Baby Yoda und Co. in der weit weit entfernten Star Wars-Galaxie weiter geht. Gefühlt werden die neuen Folgen noch bildgewaltiger aussehen. Zumindest verspricht das die gut 2 minütige Vorschau unten. Das pikantestes Detail verrät uns der Trailer dann auch ganz am Ende. The Mandalorian Season 2 wird ab 30. Oktober wie gehabt auf Disney+ verfügbar sein.

Nach nicht mal einem Jahr Wartezeit (die US-Erstausstrahlung von S1E1 war ja am 12. November 2019) verschafft uns Producer John Favreau gleich Nachschub. Wie üppig dieser ausfallen wird, ist heute allerdings noch nicht bekannt. Die Folgenanzahl wird noch unter Verschluss gehalten. Wahrscheinlich wird sich diese aber an der ersten Staffel orientieren.