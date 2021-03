The Lord of the Rings: Gollum Gameplay-Einblicke im neuen Trailer

Nach der kürzlichen Verschiebung des Titels ins kommende Jahr (wir berichteten) gibt es nun erste The Lord of the Rings: Gollum Gameplay-Einblicke im neuen Sneak-Peak-Trailer. Viel Spaß damit! Über Der Herr der Ringe: Gollum In Der Herr der Ringe: Gollum übernehmt ihr die Kontrolle über den namensgebenden Hobbit. Der wohl unglücklichste Hobbit der Welt muss sich durch verschiedene Umgebungen schleichen und Kletterpassagen überwinden. So sollt ihr wohl ganz Mittelerde erkunden dürfen, und auch das Mindset von Sméagol soll spielbar sein. Wir können gespannt sein, worum es sonst noch so gehen wird!