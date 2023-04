The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch): Matthew Mercer spricht Ganondorf

Nach dem dritten Trailer von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kündigte der Synchronsprecher Matthew Mercer an, dass er Ganondorf spielen wird.

Matthew Mercer x Ganondorf

Wir hatten bereits eine Idee, dass der Bösewicht in gewisser Weise zurückkehren würde, basierend auf dem ersten Trailer, der auf der E3 2019 veröffentlicht wurde. Das neueste Video bot einen ganz genauen Blick auf den wiederkehrenden Antagonisten und einen Blick auf Mercers Leistung. Matthew Mercer ist eine bekannte Stimme in der Videospielindustrie. Er spielte Charaktere wie Mitsuru Kuroiwa in Judgment, Kanji Tatsumi in Persona 4, Yusuke Kitagawa in Persona 5, Jotaro Kujo in JoJo’s Bizarre Adventure und Chrom in Fire Emblem. Er hat kürzlich auch bestätigt, dass er Leon S. Kennedy in Resident Evil Death Island sprechen wird. Mercer ist als Dungeon Master von Critical Role bekannt und hat neben Netflix’ Stranger Things maßgeblich dafür gesorgt, dass D&D wieder salonfähig wurde. Hier ist Mercers offizielle Ankündigung zu seiner Rolle als Ganondorfs Synchronsprecher in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – das am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen wird: