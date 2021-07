The Legend of Zelda Skyward Sword HD Launch-Trailer sorgt für Vorfreude

Lass dich in die Anfangstage von The Legend of Zelda zurückversetzen, und schlüpfe in die Rolle eines jungen Ritters, der auf der Suche nach seiner Freundin aus Kindheitstagen, Zelda, zwischen dem endlosen Wolkenmeer und dem mythischen Erdland hin und her reist. Während ihr Schicksal seinen Lauf nimmt, heckt ein mysteriöser Dunkelfürst einen grausamen Plan zur Wiederbelebung einer uralten, bösen Macht aus.

Neu definiert

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ist ein klassisches Abenteuer, optimiert für Nintendo Switch. Gleichzeitig wurde das Spielerlebnis verbessert, z. B. durch: