The Legend of Legacy HD Remastered ab sofort die Switch erhältlich

Der ursprüngliche 3DS-Titel The Legend of Legacy ist ab sofort als HD-Remaster für die Nintendo Switch erhältlich. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Was erwartet euch?

Nehmt eure eigene Geschichte in die Hand in The Legend of Legacy HD Remastered und begleitet sieben Abenteurer:innen, während ihr das geheimnisvolle Land Avalon erkundet. Erlebt klassische RPG-Kämpfe mit einem Kniff, gewinnt fordernde Kämpfe durch Formationsmanagement und nutzt die uralte Kraft der Elementals. Begebt euch auf eine Reise und kehrt, wenn ihr mal eine Pause braucht, in die einsame Stadt des Kontinents zurück, um euch zu erholen.

Jede Route birgt ihre eigene Erzählung. Taucht ein in die einzigartigen Geschichten aller Held:innen, lernt ihre Motivationen kennen und enthüllt die Geheimnisse von Avalon in diesem aufregenden RPG-Abenteuer!