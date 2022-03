The House of the Dead Remake: Limidead Edition erscheint am 26.5.2022 für die Switch

Manche von euch werden hier wohl in Kindheitsurlaubserinnerungen von Spielhallen an der Riviera schwelgen, wenn sie diese Nachricht lesen – Der Rail-Shooter The House of the Dead feiert dank Forever Entertainment und Microids ein Comeback in Form der The House of the Dead Remake Limidead Edition, die am 26.5.2022 für die Switch erscheint.

Das von MegaPixel Studio entwickelte Remake bietet euch die Möglichkeit, den zeitlosen Arcade-Klassiker von SEGA neu oder wieder zu entdecken.

Inhalte der The House of the Dead Remake Limidead Edition:

Das Spiel The House of the Dead: Remake

Exklusive 3D-Wackelbild-Box

2 Pappaufsteller

Stickerbogen

Worum geht’s im Spiel?

The House of the Dead: Remake ist eine Neuauflage des 1997 erschienenen Arcade-Spiels. Der klassische Rail-Shooter erhält eine neue Aufmachung und neue Spielmechaniken, die modernen Gaming-Ansprüchen gerecht werden.

Der Wissenschaftler und Experte für die menschliche Genomtheorie, Dr. Roy Curien, ist von seinem Lebenswerk besessen, die Natur von Leben und Tod zu entschlüsseln. Nachdem ihm endlich der Durchbruch gelingt, bittet seine ehemalige Kollegin Sophie Richards ihre Geheimdienst-Freunde Thomas Rogan und Agent G um Hilfe. Ihre Mission ist es, das makabre Projekt des Doktors zu beenden und das gesamte Laborpersonal zu retten, indem sie sich ihren Weg durch die Villa bahnen und dabei Horden von Zombies abwehren…