The House of Tesla: Definitive Edition ab sofort für PC verfügbar

Taucht ein in die elektrische Atmosphäre von Wardenclyffe: Publisher Blue Brain Games hat heute den Release von The House of Tesla: Definitive Edition auf Steam, im Epic Games Store und bei GOG bekannt gegeben. Diese Version ist weit mehr als ein bloßes Update; sie stellt die ultimative Umsetzung der ursprünglichen Vision der Entwickler:innen dar und bringt zahlreiche Neuerungen in das atmosphärische Rätsel-Abenteuer.

In den verlassenen Hallen von Nikola Teslas berühmter Forschungseinrichtung begebt ihr euch auf die Spuren der drahtlosen Energieübertragung. Ihr dürft euch auf eine komplett überarbeitete Spielerfahrung freuen, die auf Basis des Feedbacks der Spieler:innen optimiert wurde. Besonders das finale Kapitel rund um den Turm wurde von Grund auf neu gestaltet. Mit frischen Rätseln, einer verbesserten Grafik und einem überarbeiteten Spielfluss erwartet euch ein deutlich emotionaleres und wuchtigeres Finale als in der ursprünglichen Fassung.

Das Spiel bietet euch über zehn Stunden Spielzeit, in denen ihr mit einem speziellen Prototyp-Gerät den Fluss der Elektrizität manipulieren könnt, um komplexe Mechanismen zu knacken. Dank verbesserter Texturen, neuer Lichteffekte und eines überarbeiteten Sounddesigns wirkt die historische Kulisse lebendiger denn je. Ihr könnt die Geschichte durch ein dynamisches Flashback-System und neue Tagebucheinträge rekonstruieren, während euch ein aktualisiertes Hinweissystem bei besonders kniffligen Passagen unter die Arme greift.