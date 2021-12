The Game Awards: Cuphead – The Delicious Last Course Trailer + Erscheinungsdatum veröffentlicht

Während der The Game Awards wurde der erste Gameplay Trailer zu Cuphead – The Delicious Last Course gezeigt. Nach zwei Jahren Wartezeit wurde auch endlich das Erscheinungsdatum genannt.

Cuphead bietet klassische Shooter-Action mit dem Schwerpunkt auf Boss-Kämpfen. Inspiriert von den Cartoons aus den 1930ern wurden Grafik und Sound mit den Techniken aus dieser Zeit erstellt, wie beispielsweise handgezeichnete Animationen, Wasserfarbenhintergründe und originale Jazz-Aufnahmen. Nun wartet eine weitere Portion klassischer Cuphead-Action – The Delicious Last Course. Die Brüder Cuphead und Mugman werden von der cleveren, abenteuerlustigen Ms. Chalice begleitet, um ein aufregendes Abenteuer auf einer bisher unentdeckten Insel zu erleben. Mithilfe neuer Waffen und den einzigartigen Fähigkeiten von Frau Chalice stellt sich das Trio furchterregenden Bossen, um dem fröhlichen Chef Saltbaker zu helfen. Wer Lust auf Abenteuer hat, kann ab 30. Juni 2022 auf allen Konsolen sowie PC in See stechen.