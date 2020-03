The Flower Collectors: Mipumi Games enthüllt neues Detektiv-Adventure

Der österreichische Entwickler Mipumi Games, der unter anderem für das Adventurespiel The Lion‘s Song (hier geht’s zu unserem Test) bekannt ist, kündigte nun den Nachfolgetitel The Flower Collectors an. Das Detektiv-Adventure spielt während der Proteste im politisch aufgeheizten Umfeld Barcelonas in 1977.

Hier der Ankündigungstrailer: