The Eternal Cylinder erscheint am 13.10.2022 für PC, PS5 und Xbox Series

ACE Team und Good Shepherd Entertainment veröffentlichen The Eternal Cylinder am 13. Oktober 2022 auf Steam, PS5 und Xbox Series. Die Versionen für PS4 und Xbox One können kostenfrei auf die Next-Gen-Version upgegraded werden, sodass die originelle Welt des Spiels noch schöner erkundet werden kann.

Worum geht’s im Spiel?

The Eternal Cylinder spielt auf einer fremdartigen Welt, voller surrealer Umgebungen, eigenartiger Wesen und wundersamer Gebäude. Alles wird vom Zylinder überschattet, ein gewaltiges, uraltes Gebilde, das alles auf seinem Weg zerstört. In dieser Welt übernehmt ihr die Kontrolle über einen kleinen Trebhum – ein knuffiges Wesen mit Rüssel: Weder besonders schnell, noch besonders stark, aber unendlich anpassungsfähig. Nur wer sich an jede Situation perfekt anpasst, wird überleben. Mutationen und Entwicklungen verleihen der Trebhum Herde vollkommen neue Attribute und Fähigkeiten, um Hindernisse zu überwinden und Fressfeinden zu entkommen.