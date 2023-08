The Equalizer 3: Denzel Washington kehrt am 1.9.2023 in die österreichischen Kinos zurück

Denzel Washington kehrt mit The Equalizer 3 in seiner Paraderolle als Robert McCall am 1.9.2023 zurück in die österreichischen Kinos. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Seit er sein Leben als Auftragskiller der Regierung aufgegeben hat, fiel es Robert McCall (DENZEL WASHINGTON) nicht leicht, sich mit all den furchtbaren Dingen, die er in der Vergangenheit getan hat, zu arrangieren. Doch es gelang ihm, etwas Trost darin zu finden, denen, die unterdrückt werden, Gerechtigkeit zu verschaffen. Inzwischen fühlt er sich überraschend wohl in seinem neuen Zuhause im Süden Italiens. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass seine neuen Freunde dort von den örtlichen Gangsterbossen kontrolliert werden. Als es zu Todesfällen kommt, weiß McCall, was er zu tun hat: Er muss zum Beschützer seiner Freunde werden und es mit der Mafia aufnehmen.

Unter der Regie von Antoine Fuqua ist Denzel Washington erneut in der Hauptrolle dieses Action-Thrillers zu sehen. An seiner Seite agieren Dakota Fanning und David Denman. Das Drehbuch stammt von Richard Wenk, basierend auf der Fernsehserie von Michael Sloan und Richard Lindheim. Als Produzenten fungieren Todd Black, Jason Blumenthal, Denzel Washington, Antoine Fuqua, Steve Tisch, Clayton Townsend, Alex Siskin, Tony Eldridge und Michael Sloan. Executive Producer sind David Bloomfield, Tarak Ben Ammar und Andy Mitchell.