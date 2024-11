The Crow ab 24.1.2025 auf DVD, Blu-ray, 4K-UHD-Blu-ray und als Steelbook erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die das Comeback von The Crow im Kino verpasst haben – Leonine bringt The Crow am 24.1.2025 auf DVD, Blu-ray, 4K-UHD-Blu-ray und als Steelbook in den Handel.

Cast & Crew

Mit The Crow schuf Regisseur Rupert Sanders („Ghost in the Shell“, „Snow White & The Huntsman“) eine moderne und faszinierende filmische Neuinterpretation der legendären Graphic Novel von James O’Barr. Der Comiczeichner verarbeitete mit „The Crow“ den zu frühen Tod seiner Verlobten und schuf mit seinem Werk über Trauer, Verlust und Schmerz einen ikonischen Superhelden in Form eines dunklen Rächers, der von Bill Skarsgård („Es“, „John Wick: Kapitel 4“) gespielt wird. An dessen Seite ist die Sängerin FKA twigs („Honey Boy“) als seine große Liebe Shelly Webster zu sehen, während Danny Huston („Wonder Woman“) als skurpelloser Geschäftsmann und Antagonist Vincent Roeg begeistert. Für das Drehbuch des visuell einmaligen, packenden Filmerlebnisses zeigen sich der Oscar®-nominierte Zach Baylin („King Richard“) und William Josef Schneider verantwortlich.