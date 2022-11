The Callisto Protocol Launch Trailer macht Lust auf mehr

Die Striking Distance Studios läuten mit dem The Callisto Protocol Launch-Trailer das bevorstehende Release am 2. Dezember 2022 für PC und Konsolen ein. Der Trailer zeigt mitreißende Auftritte von Transformers-Star Josh Duhamel als Jacob Lee, The Boys-Star Karen Fukuhara als Dani Nakamura und Sam Witwer als Leon Ferris. Im Trailer ist der neue Song von Kings Elliot “Lost Again” zu hören, der exklusiv für The Callisto Protocol geschrieben wurde.