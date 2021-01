The 800 ab 25.2.2021 auf DVD und Blu-ray

Das chinesische Actionspektakel The 800 kommt dank Koch Films im Februar dieses Jahres hierzulande auf DVD und Blu-ray in den Handel. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

1937 stellen sich chinesische Soldaten in der Schlacht um Shanghai der japanischen Übermacht: Ihr Anführer beziffert sie auf 800. Tagelang kämpfen die Männer – eine Ansammlung aus Deserteuren, einfachen Bauern und Kriminellen – ein erbittertes Rückzugsgefecht gegen die Invasoren, bei dem sie sich in einem alten Lagerhaus verschanzen. Sie haben nur ein Ziel: Die chinesische Metropole vor der Übernahme durch den Feind zu beschützen.