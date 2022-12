TGA 2022: exklusive PlayStation 5 Erweiterung Horizon Forbidden West: Burning Shores angekündigt

Aloys Story geht in der PlayStation 5 exklusiven Erweiterung Horizon Forbidden West: Burning Shores weiter!

In einer spannenden neuen Geschichte, die direkt nach dem Ende von Horizon Forbidden West spielt und neue Charaktere, Abenteuer und vieles mehr bietet, wird Aloy in die gefährliche neue Region südlich des Klangebiets der Tenakth reisen. Das brachiale Vulkanarchipel genannt Burning Shores, liegt in den Ruinen von Los Angeles und bietet neue Gefahren und Herausforderungen. Um diese großartige Vision technisch und kreativ umsetzen zu können, wurde entschieden die Erweiterung exklusiv für PlayStation 5 zu entwickeln. Im Trailer sehen wir neben wunderschöner Landschaft auch erstmalig einen der gigantischen Metal Devil Maschinen zum leben erwachen.