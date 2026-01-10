Tezenis Invisible Therm – Die perfekte Basis für die Skisaison

Passend zum Start ins neue Jahr erweitert Tezenis nun das Wintersortiment um die Invisible Therm Kollektion, die speziell dafür entwickelt wurde, die Körperwärme optimal zu speichern und sie genau dann zu erhalten, wenn Temperaturen, Wind oder Bewegung dem Körper Energie entziehen. Das besonders weiche, anschmiegsame Material liegt dabei wie eine zweite Haut auf dem Körper und bietet zuverlässige Isolation, bleibt dabei aber so leicht und flexibel, dass volle Bewegungsfreiheit garantiert ist.

Mit klaren Schnitten und reduzierten Linien treten die Pieces dennoch selbstbewusst hervor. Raw-cut Kanten und eine moderne Silhouette machen die Styles vielseitig tragbar. Ob langärmelige Bodys, Tops, wärmende Oberteile mit Stehkragen und U-Boot-Ausschnit oder High-Waist-Leggings – vom Layering auf der Piste bis zum entspannten Winter-Look abseits davon ist alles mit dabei.

Die Invisible Therm Kollektion ist ab dem 12. Januar online und in allen Tezenis Stores erhältlich.