Teufel Real Blue TWS 2 ist ab sofort erhältlich

Teufel erweitert mit dem Teufel Real Blue TWS 2 das Portfolio um ein Modell, dass hohen Tragekomfort, lange Akkuausdauer und kraftvollen Klang mit komfortabler Bedienung und leistungsstarker Geräuschunterdrückung (ANC, Active Noise Cancelling) kombiniert. Auf Knopfdruck macht der Transparenzmodus die Umwelt klar hörbar, ohne die Kopfhörer aus den Ohren zu nehmen. Zusammen mit der Akkulaufzeit von über 8 Stunden, mit Nachladen im Akku-Case in Summe über 24 Stunden, ist er der optimale Allrounder.

In Ruhe die Ruhe genießen

Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt auf Knopfdruck für himmlische Ruhe. Je zwei Mikrofone pro Ohrhörer erfassen präzise die Umgebungsgeräusche. Aus dieser Information erzeugt der Real Blue TWS 2 in Echtzeit den entsprechenden Gegenschall. Im Ergebnis verkommt die nerventötend laute Tastatur der Kolleg:innen im Büro ebenso zu einem zarten Flüstern wie die monoton dröhnenden Antriebe von Bus, Bahn und Flugzeug. So kommt der präzise, kraftvolle Klang optimal zur Geltung. Alternativ kann man natürlich auch einfach die herrliche Ruhe genießen.

Volle Transparenz auf Knopfdruck

Im Transparenzmodus wird die Technik der Geräuschunterdrückung quasi umgedreht. Außengeräusche werden zum Ohr weitergeleitet, sodass zum Beispiel Ansagen am Flughafen oder Bahnhof gut verständlich sind. Und zwar so gut, als würden keine Silkonstöpsel die Gehörgänge verstopfen.

Alles unter Kontrolle

Über berührungsempfindliche Sensoren auf den Ohrstücken steuern Nutzer:innen Wiedergabe (Play/Pause, Titelsprung), Lautstärke, Telefonate, stellen ANC und Transparenzmodus ein und rufen den Sprachassistenten auf. Die kostenlose Teufel Headphones-App für iOS und Android bietet obendrein Zugriff auf einen Equalizer und weitere Einstellungen.

Passt perfekt

Bei In-Ear-Kopfhörern spielt die Passform eine doppelt wichtige Rolle. Zum einen sorgt sie für sicheren Halt und ein angenehmes Tragegefühl, zum anderen ist sie integraler Bestandteil des akustischen Prinzips. Der Kopfhörer kann seine volle Dynamik und Kraft nur entfalten, wenn der Gehörgang durch den Ohrhörer dicht abgeschlossen ist. Daher lohnt es sich doppelt, mehrere Größen von Ear-Tips auszuprobieren – auch unterschiedliche Größen in beiden Ohren. Dem neuen True Wireless Hörer liegen fünf Paar Ear-Tips von XS bis XL aus superweichem Silikon bei.

Läuft und läuft

Voll aufgeladen halten die Akkus in den Ohrhörern circa sechs Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung durch, bevor sie im Case nachladen müssen. Ohne ANC erhöht sich die Spieldauer auf über acht Stunden. Das Case kann die Ohrhörer zweimal komplett aufladen, wodurch sich beachtliche Spieldauern von über 18 Stunden mit und sogar über 24 Stunden ohne ANC ergeben. Leere Kopfhörer tanken in nur 20 Minuten genug Saft für zwei Stunden Spieldauer, ein kompletter Ladezyklus dauert 120 Minuten per USB-C. Der Akkustand vom Case wird über die drei LEDs an der Front visualisiert.

Ersatzteile, Preis und Verfügbarkeit

Der Real Blue TWS 2 ist ab sofort in den Farben Pure White und Night Black in allen Teufel Stores und dem Teufel Webshop zum Preis von 149,99 Euro erhältich. Neben fünf Paar Ear-Tips liegt ein USB-A auf USB-C-Kabel zum Aufladen bei. Wie bei allen In-Ears von Teufel werden in Kürze Ladecase, linker und rechter Ohrhörer separat erhältlich sein.