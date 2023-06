Tchibo Esperto2 Test: Geteilte Freude ist doppelte Freude

Erster Eindruck

Den Fans der Tchibo Vollautomaten dürfte das Design sehr bekannt vorkommen. Egal ob Esperto Caffé oder Esperto Pro, das grundlegende und vor allem schmale Design wurde beigehalten. Auch an der Platzierung des Kaffeeauslaufes zentral an der Vorderseite, dem Kaffeebohnenbehälter auf der Obereseite und dem Wassertank an der Rückseite hat sich nichts geändert. Doch gibt es einige Unterschiede: Habe ich die Wassermenge von 1,1 Liter bei den Vorgängern noch bekritelt, so wurde mein Wunsch nach einem etwas größeren Tank offenbar erhört. Nun könnt ihr bis zu 1,4 Liter in den Wassertank füllen, der sich zudem nun wesentlich leichter abnnehmen lässt, da er nicht mehr im Inneren der Maschine platziert werden muss, sondern einfach außen in eine Führung gesetzt wird. Hat man mit der Pro Milchschaumfans wie mich angesprochen, richtet sich die Esperto2 an wahre Kaffee-Junkies, die gerne auch gleich mal zwei Tassen Kaffee – wahlweise für sich oder für Gäste – zugleich zubereiten wollen. Zudem hat Tchibo im Vergleich zur Esperto Caffé am Komfortfaktor gearbeitet. Statt nun den schon enthaltenen Extrabehälter noch nachmontieren zu müssen, ist nun standardmäßig ein 300g Bohnenbehälter sowie der – bereits zuvor beschriebene – größere Wassertank fix mit an Bord.

Dass nun der Kaffeebohnenbehälter schon fix montiert ist, hat einen gewissen Bequemlichkeitsfaktor, aber er nimmt uns auch die Option, etwas Höhe der Maschine einzusparen. Dieser Faktor könnte aufgrund der Höhe der Maschine von rund 33,5 cm (ohne dem abstehenden Kaffeebohnenbehälter 31cm) in manchen Küchen bei der Platzierung der Maschine eine Rolle spielen. Die Bedienelemente (mit Ausnahme des Einschaltknopfs reine Touchelemente) sind klassisch vorne oben am Vollautomat platziert. Darunter sind Warnleuchten angebracht, die euch beispielsweise anzeigen, wenn etwas von euch verlangt wird (zb. Entkalken, oder die Wartungsklappe schließen). Verbaute LEDs zeigen an, welche Optionen die Maschine zu bieten hat, sobald ihr den Vollautomat an der linken Seite eingeschaltet habt. Dass der Ein-/Ausschalter links an der Maschine platziert ist, sollte bei der Positionierung in der Küche berücksichtigt werden, da ihr zumindest zum Einschalten den Knopf erreichen können solltet. Per Abschaltautomatik müsst ihr die Maschine zwar nicht immer per Hand abschalten, aber einschalten müsst ihr sie allemal.

Kommen wir abschließend noch zur Optik: Die gesamte Maschine besteht im Gegensatz zu den Vorgängern aus Kunststoff – rein das Abtropfgitter der Abtropftasse ist aus Metall. Die Wandelbarkeit der Esperto Caffé (u.a. auch in Dark Red erhältlich) hat man sich offenbar zum Vorbild genommen. Nach der Ankündigung der Maschine im März gab es bereits im Mai die Ankündigung der neuen Farbvariante Scandi White (dieses Modell wurde von uns auch getestet), die ab 22.6.2023 erhältlich sein wird (wir berichteten). Und es würde mich nicht wundern, wenn hier weitere Farbvarianten noch folgen würden.