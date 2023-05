Tchibo Esperto2 bekommt einen weißen Anstrich

Passend zur liebsten Sommerfarbe Weiß bringt Tchibo den neuen Kaffeevollautomaten Esperto2 in der Sommer-Edition Scandi White ins Regal.

Neben der sommerlichen Farbgebung in Scandi White überzeugt die zweite Generation des Tchibo Kaffeevollautomaten im Vergleich zum Vorgänger mit einem neuen Design sowie neuen Funktionen. Dazu gehört der doppelte Getränkeauslauf für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Tassen Espresso oder Caffè Crema. Auch der Wassertank ist mit 1,4 Litern Fassungsvermögen dem doppelten Kaffeespaß angepasst, genau wie der extra große Bohnenbehälter für 300 Gramm Kaffeebohnen und der große Tresterbehälter für zehn Portionen Kaffeesatz.

Großartige Funktionen, platzsparendes Design

Apropos Kaffeebohnen: Der neue Esperto2 ist in seiner Technik speziell auf Tchibo Kaffees abgestimmt – entwickelt wurde ein ideales Zusammenspiel von Mahlgrad, Wassermenge, Temperatur und Druck. Trotz seiner vielfältigen Funktionen findet der Vollautomat Platz in jeder Küche: Dank seines platzsparenden Designs von nur 18 Zentimetern Breite ist er ein echtes Raumwunder. Die Farbe Scandi White schmiegt sich zudem jedem Raum an. Und durch die einfache Reinigung bleibt mehr Zeit für den Genuss: Die Brühgruppe ist entnehmbar, das Entkalkungsprogramm läuft automatisch.

Die idealen Begleiter

Mit dem Esperto2 wird die Ganze Bohne erst kurz vor der Zubereitung frisch gemahlen, und zwar Tasse für Tasse. So kann sich das Aroma jedes Mal aufs Neue perfekt entfalten und der Kaffee seinen unvergleichlichen Geschmack entwickeln – egal, ob es ein milder Caffè Crema oder ein kräftiger Espresso sein darf. Wie wäre es mit Anklängen von roten Beeren (BARISTA Caffè Crema) oder mit einer feinen Nussnote (BARISTA Espresso)? Der Esperto2 in Scandi White ist optimal auf Tchibo Kaffees eingestellt. Wer Cappuccino oder Latte Macchiato möchte, setzt seinem Kaffee mit den elektrischen Tchibo Milchaufschäumern die Schaumkrone auf.

Der Tchibo Vollautomat Esperto2 Caffè in Scandi White im Überblick:

NEU: Doppelter Getränkeauslauf für die gleichzeitige Zubereitung von zwei Kaffees

NEU: 1,4 Liter Wassertank

NEU: 300 g Bohnenbehälter mit Sichtfenster

NEU: Tresterbehälter für 10 Portionen

Für Espresso und Caffè Crema – speziell entwickelt für Tchibo Kaffees

Intense+ Taste für stärkeren Kaffee auf Knopfdruck

Intuitive Bedienung durch übersichtliches Touch-Display

Einfache Reinigung dank entnehmbarer Brühgruppe und automatischem Entkalkungsprogramm

Abschaltautomatik

programmierbare Getränkemenge von 25 bis 250 ml

Hochwertiges Edelstahl-Kegelmahlwerk mit stufenloser Mahlgradeinstellung

Pumpendruck max. 19 bar

Maße 18 B x 40 H x 31,5 T cm;

Farben: Granite Black, Titanium Silver

Preis: 269 Euro.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Esperto2 ist ab 22. Juni in allen Tchibo Filialen sowie online unter tchibo.at zum Preis von 269 Euro erhältlich.