Tatort Klassiker Zabou sowie Zahn um Zahn ab heute digital remastered auf DVD und Blu-ray erhältlich

Horst Schimanski ist einfach Kult! Wie kaum ein anderer brachte der unkonventionelle Kriminalhauptkommissar in den 1980er Jahren frischen Wind in die beliebte ARD-Fernsehreihe „Tatort“. Mit seinem markanten Schnauzer, der beige-grauen M65-Feldjacke und seinem frechen, aber auch ehrlichen Mundwerk ermittelte er in 29 Folgen und zwei Kinofilmen in Duisburg – und wurde dabei jedes Mal eindrücklich vom großartigen Götz George („Schtonk“, „Der Sandmann“, „Zettl“) verkörpert. Fans von Schimi haben nun die Möglichkeit, zwei Fälle ihres Lieblingskommissars aus den 1980er Jahren erstmals digital remastered auf DVD und Blu-ray zu erwerben.

Während Schimanksi in ZABOU (1987) selbst unter Mordverdacht gerät, stellt er sich in ZAHN UM ZAHN (1985) gegen seine Vorgesetzten und wird natürlich direkt suspendiert. Das hält einen Schimanski aber nicht davon ab, an seinem aktuellen Fall weiter dranzubleiben. Ihm zur Seite steht dabei der eigentlich stets auf Korrektheit bedachte Kriminalhauptkommissar Thanner – gespielt von Eberhard Feik („Unser Lehrer Dr. Specht“, „Tödliche Besessenheit“). In weiteren Rollen sind u.a. Hannes Jaenicke („Knockin’ on Heaven’s Door“, „Die Tore der Welt“), Dieter Pfaff („Sperling“, „Der Fahnder“, „Der Dicke“) und Charles Brauer („Samt und Seide“, „Irgendwo in Berlin“) zu sehen.

Über die Filme

Zabou

Im Lauf einer Ermittlung, bei der es um illegale Rauschmittel geht, kommt es für den Duisburger Kripo-Kommissar Schimanski (Götz George) zu einem unerwarteten Wiedersehen: Zabou (Claudia Messner), Tochter seiner Ex und damit zugleich seine Lebensabschnitts-Tochter, hat sich offenbar mit den falschen Leuten eingelassen. Sie ist in einem ganz üblen Schuppen tätig, aus dem Schimi sie nun loseisen will. Doch dann verabreichen ihm ihre Freunde Drogen. Als er wieder zu sich kommt, muss er feststellen, dass er unter Mordverdacht steht.

Zahn um Zahn

Erst sieht es nach einer klassischen Familien-Tragödie aus: Ein Mann, gerade arbeitslos geworden, tötet seine engsten Angehörigen, bevor er sich selbst richtet. Aber Kommissar Schimanski (Götz George) traut der Sache nicht und ermittelt entgegen Dienstanweisung bei dessen Ex-Arbeitgeber. Das bringt ihm prompt die Suspendierung ein, was den guten Schimi natürlich keineswegs davon abhält, der Geschichte weiter nachzugehen. Begleitet von einer attraktiven Reporterin (Louis-Marie Taillefer), führt ihn eine heiße Spur ins französische Marseille.

Zabou undZahn um Zahn sind ab sofort in der TV-Fassung erstmals digital remastered als DVD, Blu-ray und digital erhältlich. Als Extras enthalten die Discs eine Hörfilmfassung für Blinde und Sehbehinderte und deutsche Untertitel für Hörgeschädigte.