Tales of-Festival 2024 findet im Juni statt: Fans dürfen sich freuen!

Bandai Namco gab die Termine für sein diesjähriges Tales of-Festival 2024 bekannt. Es wird am 1. und 2. Juni 2024 stattfinden.

Mehr zum Tales of-Festival

Das Thema für das diesjährige Tales of-Festival wird ein Schulfestival sein, das in der Yokohama Arena von Kanagawa stattfinden wird. Derzeit gibt es auf der offiziellen Website noch nicht viele Informationen über Ereignisse oder was genau zu erwarten ist. Hier ist jedoch eine Liste von Synchronsprechern, die an mindestens einem der beiden Tage anwesend sein werden:

Chihiro Suzuki (Luke in Tales of the Abyss )

) Haruka Kudo (Kanonno in Tales of the World )

) Katsuyuki Konishi (Lloyd in Tales of Symphonia )

) Kosuke Toriumi (Yuri in Tales of Vesperia )

) Masaya Onosaka (Zelos in Tales of Symphonia )

) Shino Shimoji (Shionne in Tales of Arise )

) Takuya Sato (Alphen in Tales of Arise)

Die Tales of-Festivals bieten in der Regel Veranstaltungen wie Talkshows, Charakter-Sketches und Konzerte. Es wird auch Waren mit Charakteren aus den meisten Spielen der Serie verfügbar sein. Das letzte Mainline-Tales-Spiel, das veröffentlicht wurde, war Tales of Arise (2021). Es hat viele positive Kritiken erhalten, und einem weiteren Titel der Serie steht wohl nichts im Wege. Das Tales of-Festival 2024 findet am 1. und 2. Juni 2024 statt. Tales of Arise ist auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen verfügbar.