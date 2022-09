Sword and Fairy Inn 2 kommt bis Anfang 2023 für alle Konsolen

Der Herausgeber eastasiasoft wird das von Softstar Entertainment und von CubeGame entwickelte Sword and Fairy Inn 2 für Konsolen veröffentlichen.

Mehr zu Sword and Fairy Inn 2

Betreibt ein Gasthaus und baut euch ein glückliches Leben auf. Dies ist die Prämisse von Sword and Fairy Inn 2 – das Spiel gibt es bereits für den PC. Ende 2022 soll das Spiel für die Nintendo Switch erscheinen, gefolgt von PlayStation- und Xbox-Konsolen. Diese Releases sind für Anfang 2023 geplant, so eastasiasoft. Worum geht’s im Spiel? Bekannte Gesichter aus dem gesamten Sword and Fairy-Universum kommen zusammen, um ein Gasthaus zu betreiben und ein glückliches Leben im Game aufzubauen, einem niedlichen und lässigen Lebenssimulations-RPG, das eine große Auswahl an Gameplay-Mechaniken im entzückenden Chibi-Stil kombiniert. Eure Aufgabe ist es, das Familienrestaurant zu verwalten, legendäre Küchenutensilien zu finden, zu handeln, zu ernten und jede Menge Minispiele zu absolvieren.

Natürlich ist es wichtig, dass die Kund:innen mit euren Dienstleistungen zufrieden sind. Denn nur so zieht ihr noch mehr Menschen an und macht euer Gasthaus zunächst rentabel, bevor es zu eurer ganz persönlichen Erfolgsgeschichte wird! Ihr könnt jeden Charakter rekrutieren und ihm bestimmte Rollen zuweisen. Ganz nebenbei lernt ihr die Figuren in Sword and Fairy Inn 2 besser kennen. Das Spiel wirkt vielleicht ein wenig wie ein Mobiltitel, wenn man sich gewisse Screenshots ansieht. Doch unter dem Strich wirkt das Game wie eine gemütliche stressfreie Ablenkung in einem süßen Universum. Wenn ihr schon immer mal Feen und andere Chibi-Charaktere bewirten wolltet, solltet ihr euch dieses Game näher ansehen! Es wird wohl an die 20 Euro kosten und kommt bis Anfang 2023 für PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch (da schon Ende 2022) heraus.