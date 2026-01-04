SwitchBot onero H1: Der erschwinglichste KI-Haushaltsroboter

Im Mittelpunkt des Auftritts auf der CES 2026 steht onero H1, ein erschwinglicher Haushaltsroboter, der SwitchBots Vision von verkörperter KI repräsentiert.

Über den onero H1

Als nächster Schritt auf dem Weg von spezialisierten Einzelgeräten hin zu vielseitigen Multitasking-Systemen wurde onero H1 entwickelt, um Haushaltsaufgaben zu bewältigen, die bislang nur schwer zu automatisieren sind. Anstatt auf eine einzelne Funktion beschränkt zu sein, markiert onero H1 einen Paradigmenwechsel hin zu Robotik, die sich flexibel an eine Vielzahl häuslicher Szenarien anpassen kann. Basierend auf zentralen Fähigkeiten verkörperter KI, 22 Freiheitsgraden (DoF) und einem On-Device-Omnisense-VLA-Modell ist onero H1 darauf ausgelegt zu lernen, sich anzupassen und nahtlos mit SwitchBots bestehendem Ökosystem aufgabenorientierter Roboter zusammenzuarbeiten.

Durch die Kombination aus visueller Wahrnehmung, Tiefenerkennung und taktilem Feedback entsteht ein umfassendes Verständnis von Position, Form und Interaktionszustand von Objekten – eine entscheidende Voraussetzung für kontaktintensive Haushaltsaufgaben. Dank dieses integrierten Wahrnehmungs- und Steuerungsansatzes verbessert onero H1 die Zuverlässigkeit alltäglicher Aktionen wie Greifen, Schieben, Öffnen und Ordnen und lernt gleichzeitig, sich an unterschiedliche Aufgaben und Wohnumgebungen anzupassen. Darüber hinaus werden onero H1 sowie seine Roboterarme A1 in Kürze zur Vorbestellung auf der SwitchBot-Website verfügbar sein.