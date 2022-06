Surviving the Aftermath: New Alliances: Erste Erweiterung des Survivial-Aufbauspiels ab sofort erhältlich

Paradox Interactive und Iceflake Studios veröffentlichten mit New Alliances die erste Erweiterung des Survival-Kolonie-Aufbauspiels Suriving the Aftermath. Die neue Erweiterung ermöglicht euch eine postapokalyptische Föderation zu bilden, indem ihr die Gesellschaften im Ödland vereint und anderen Sicherheit und Ressourcen bietet.

Mit Surviving the Aftermath: New Alliances gehen die Handlungsmöglichkeiten der Spieler über die Grenzen ihrer eigenen Siedlung hinaus und können so auch andere Gesellschaften im Ödland beeinflussen. New Alliances erweitert die Weltkarte, auf der Bestien und Banditen auf Entscheidungen reagieren oder sogar strategisch wichtige Orte übernehmen können. Die Interaktion mit Gesellschaften ist wirkungsvoller und ermöglicht Spielern, Kolonien unter ihrem Banner zu vereinen. Um Kolonien zusammenzuschließen, müssen Spieler den eigenen Ruf wahren, da sie sonst riskieren, noch mehr Rivalen zu erschaffen, gegen die sie dann antreten müssen. Spezialisten können auf verdeckte Missionen gehen und so die Welt durch Sabotage, Diebstahl, Spionage und Propaganda beeinflussen. Allerdings müssen die Risiken dieser Aktionen immer bedacht werden, da ein Versagen verheerende Folgen haben könnte.