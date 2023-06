Super Mega Baseball 4 ab sofort erhältlich

Electronic Arts, EA SPORTS und Metalhead veröffentlichten – wie geplant – Super Mega Baseball 4 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, mit Crossplay in Wimpelrennen und Online-Ligen auf allen Plattformen, einschließlich Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Steam. Das Spiel bietet mit echten Baseball-Legenden und visueller, unbeschwerter Unterhaltung, die die Fans im gesamten Franchise genossen haben, eine neue Ebene an Spannung und Authentizität.

Was erwartet euch?

Das Spiel führt das beliebte Franchise zu neuen Höhen – mit einem immersiven und lebendigen Gameplay, das der Super Mega Baseball-Reihe treu bleibt. Gemeinsam mit dem Hall of Fame-Baseballspieler David „Big Papi“ Ortiz als ersten Cover-Athleten des Franchises sind mehr als 200 überlebensgroße Baseballlegenden wie Babe Ruth, Hank Aaron, Jose Bautista, Randy Johnson und viele mehr bereit, sich mit dem beliebten All-Stars-Erlebnis der Super Mega League auf das Baseballfeld zu wagen.

Super Mega Baseball 4 bietet das umfangreichste Präsentations-Upgrade in der Geschichte des Franchises. Jeder Winkel des Spiels wird sich mit schöner Grafik, verbesserten Spieleranimationen und neuen Stadien besser denn je anfühlen. Das Spiel enthält eine Reihe neuer Features in grundlegenden Modi wie Exhibition, Franchise, Wimpelrennen, Saison und Online-Ligen, darunter: