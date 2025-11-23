Suboptimal: Final Fantasy 7 Remake Intergrade braucht 100 GB auf Switch 2

Square Enix hat die Dateigröße von Final Fantasy 7 Remake Intergrade bekannt gegeben und enthüllt, dass es das bisher größte Nintendo Switch 2-Spiel nach Dateigröße ist.

Riesiges Intergrade

In einem Beitrag auf X schrieb der Final Fantasy 7-Account: „Korrektur der Intergrade-Speicheranforderungen an Final Fantasy VII Remake auf Nintendo Switch 2. Standard Edition: 90 GB bis 95 GB. Limited Early Purchase Edition und Limited Early Purchase Digital Deluxe Editions: 93,8 GB bis 99 GB.“ Die Nintendo Switch 2 wird mit 249 GB verfügbarem Speicherplatz geliefert. Basierend auf der Aussage von Square Enix bezüglich der Größe des kommenden Rollenspiels würde dies bedeuten, dass die Installation des Spiels fast 40 % des Basisspeichers der Nintendo Switch 2 verbrauchen würde.

Andere AAA-Titel, die auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurden, haben es geschafft, trotz ihres Umfangs kleinere Dateigrößen beizubehalten. Hogwarts Legacy braucht etwa 23 GB, Cyberpunk 2077 – Ultimate Edition genehmigt sich etwa 57 GB, und Hitman World of Assassination, das drei vollständige Spiele enthält, benötigt eta 61 GB. Assassin’s Creed Shadows, das 115 GB auf dem PC braucht, kommt laut Nintendo auf Nintendo Switch 2 auf etwa 62 GB. Final Fantasy 7 Remake Intergrade wird am 22. Januar 2026 zusammen mit der Xbox Series X/S-Version veröffentlicht.