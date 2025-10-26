Assassin’s Creed Shadows (Nintendo Switch 2) erscheint am 2. Dezember 2025

Nach monatelangen Spekulationen hat Ubisoft endlich bestätigt, dass Assassin’s Creed Shadows für Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Shadows für Switch 2

Die Switch 2-Version des Spiels wird am 2. Dezember veröffentlicht und wird Touchscreen-Unterstützung beinhalten, die es uns erleichtert, in Menüs, Karten und ihrem Versteck zu navigieren. Assassin’s Creed Shadows wird alle Inhaltsupdates enthalten, die seit der Veröffentlichung des Spiels auf anderen Formaten eingeführt wurden, mit Ausnahme der Claws of Awaji-Erweiterung, die erst Anfang nächsten Jahres zur Switch 2-Version hinzugefügt wird. Zu unserem Testbericht des Games geht es übrigens hier – das feudale Abenteuer kann sich sehen lassen!

Laut Ubisoft kostet die Switch 2-Version 59,99 Euro und unterstützt Cross-Progression über Ubisoft Connect, so dass alle, die auf einer anderen Plattform gestartet haben, ihren Fortschritt auf Switch 2 fortsetzen können. „Wir freuen uns, Assassin’s Creed Shadows für Nintendo-Spieler zu erhalten“, sagte Spieldirektor Charles Benoit in einer Erklärung. „Egal, ob sie als Naoe durch die Schatten rutschen oder sich Feinden als Yasuke stellen, die Spieler können zu Hause oder überall, wo ihre Reise sie auf Nintendo Switch 2 führt, durch die Straßen und Dächer des feudalen Japan wandern.“