Hogwarts Legacy: Trailer vergleicht Nintendo Switch 2 mit Original, Upgrade um 10 Euro

Habt ihr die Nintendo Switch-Version von Hogwarts Legacy? Ihr dürft möglicherweise für 10 Euro auf die Switch 2-Version upgraden.

Hogwarts Legacy auf Switch 2

Einige haben berichtet, dass, wenn wir die digitale Version von Hogwarts Legacy auf Switch besitzen und auf die eShop-Liste für die Switch 2-Version zugreifen, diese für 10 Euro statt der üblichen 59,99 Euro angezeigt wird. Andere berichten, dass, wenn wir den DLC für die Switch-Version kaufen, dies die Möglichkeit eröffnet, für 15 Euro statt 69,99 Euro auf die Digital Deluxe Edition zu aktualisieren. Die ursprüngliche Switch-Version ist derzeit auch im US eShop für unter 20 Euro bis zum 19. Mai erhältlich, was bedeutet, dass alle, die die Switch-Version noch nicht in ihrer Bibliothek haben, die Switch 2-Version theoretisch für unter 30 Euro erhalten können, weniger als die Hälfte des Preises.

Warner Bros hat noch kein Switch 2-Upgrade-Angebot für die Switch-Version offiziell angekündigt. Angenommen, es handelt sich also nicht um einen Fehler, ist es möglich, dass es früher als erwartet im eShop veröffentlicht wurde oder dass Warner Bros darauf wartet, dass der Rabatt auf die Switch-Version am 19. Mai aufgehoben wird, bevor die Ankündigung folgt. Während Nintendo bereits angekündigt hat, dass eine Reihe bestehender Switch-Spiele Switch 2 Editionen erhalten werden, die separat oder als kostenpflichtiges Upgrade erhältlich sind, ist dies eines der ersten Beispiele für einen Drittanbieter-Publisher, der es Besitzern eines Switch-Spiels ermöglicht, es auf eine Switch 2-Version zu aktualisieren.