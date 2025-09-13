FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE erscheint am 22.1.2026 für Xbox, Switch und PC

Das gefeierte RPG FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE erscheint am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und auch für Xbox für PC. Und ihr dürft euch freuen, denn die Entwickler:innen haben eine neue Game-Boost-Funktion integriert, die euch mit unendlichen MP und TP sowie stets vollen Limit-Leisten den Einstieg erleichtert.

Taucht mit Cloud Strife in die epische Geschichte in der von Mako betriebenen Stadt Midgar ein und kämpft gegen den Shinra-Konzern. Außerdem könnt ihr in der Episode INTERmission die Geschichte der Wutai-Ninja Yuffie Kisaragi erleben.

Um euch auf die Reise vorzubereiten, könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen. Darin werden einige Charaktere vorgestellt, die von den Stimmen des Planeten sprechen und sich einer größeren Gefahr stellen müssen. Es gibt sogar eine Anspielung auf die Shinra-Korporation und ein Charakter namens Yuthi stellt sich vor. Den Trailer findet ihr hier: