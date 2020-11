Stylisher Kopfhörer Teufel Supreme On ab sofort in sechs Farben erhältlich

Kann viel – vor allem gut klingen

Seinen integrierten Akku muss der Teufel Supreme On erst nach circa 20 Stunden Spielzeit auf mittlerer Lautstärke über das mitgelieferte USB-C-Kabel nachtanken. Bis dahin verwöhnt er mit detailliertem, kraftvollen Klang mit präzisen Höhen und starkem Kickbass. An der Unterseite der rechten Ohrmuschel findet sich das leicht zu ertastende Joystick-Steuerelement, mit dem sich sowohl die Wiedergabe als auch der jeweilige Sprachassistent auslösen lässt. Über den Joystick werden auch Telefonate angenommen und beendet. Zwei integrierte Mikrofone sorgen bei Telefonaten für optimale Verständlichkeit. Die kostenlose Teufel Headphones App für Android und iOS bietet einen Equalizer und die ShareMe-Funktion, mit der zwei Teufel Supreme On gekoppelt werden und synchron den Klang der gleichen Quelle wiedergeben. Perfekt, um gemeinsam mit einer anderen Person die gleiche Musik zu genießen.

Teufel Supreme On Preis, Lieferumfang und Verfügbarkeit

Ab sofort ist der Teufel Supreme On in den Farbvarianten Night Black, Moon Gray, Pale Gold, Sand White, Ivy Green und Space Blue im Webshop auf www.teufel.de zum Preis von 149,99 Euro bestellbar. Aufgrund der ab 1.7.2020 reduzierten Mehrwertsteuer in Deutschland beträgt der tatsächliche Verkaufspreis in Deutschland 146,21 Euro