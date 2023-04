Street Fighter 6: Demo verfügbar, zuerst auf PlayStation, dann auf dem Rest

Capcom hat sein letztes Street Fighter 6 Showcase vor seiner Veröffentlichung am 2. Juni veranstaltet. Eine Demo gibt’s, lest hier mehr!

Mehr zu Street Fighter 6

Wir wurden mit einigen zusätzlichen Details über den storyorientierten World Tour-Modus, den Fighting Grounds-Modus, einige Trainingsstücke und die Art und Weise, wie das Spiel einsteigerfreundlich ist, bombardiert. Oh, und ganz am Ende wurde bekannt, dass Street Fighter 6 eine Demoversion bekommt. PlayStation-Spieler:innen können sofort loslegen, und PC- und Xbox-Spieler:innen brauchen noch ein wenig Geduld. Denn sie können erst ab dem 26. April spielen – so weit, so gut. Die Demoversion bietet einen kleinen Blick auf den vollständigen Release. Es ist ein Segment des Tutorials enthalten, zusammen mit der Möglichkeit, Luke und Ryu im neu angekündigten Tutorial-Modus zu üben. Wir werden auch in der Lage sein, einen kleinen Teil der Eröffnungsmomente der World Tour auszuprobieren, was die Chance bedeutet, mit dem benutzerdefinierten Charakter-Editor herumzuspielen.

Natürlich gibt es einen Muskel-Slider, was zu ziemlich grausigen Gestalten führen kann und führen wird (danke, Internet!). Wer sich jetzt da voll vertiefen will: Die erstellten Figuren können dann auch in das vollwertige Street Fighter 6 übertragen werden. Da die Anpassungsoptionen mannigfaltig und tiefgreifend sind, könnt ihr dementsprechend viel Zeit in diesem Editor versenken – gut, dass Capcom dann die Kreationen ins Spiel übernehmen lässt. Diese Demo konzentriert sich auf Einzelspieler:innen und gibt euch einen guten Vorgeschmack dessen, was uns im Juni 2023 erwarten wird. Was haltet ihr von diesem Spiel, werdet ihr hier zugreifen?