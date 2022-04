Straßenmeisterei Simulator: Neues Video stellt die Fahrzeuge vor

Als Vorbereitung auf das Release des Straßenmeisterei Simulator nächste Woche, veröffentlichten Aerosoft und Entwickler Caipirinha Games ein Video, in dem die Fahrzeuge vorgestellt werden. Zu sehen sind der Unimog mit und ohne Sägeaufsatz, der Pritschenlader mit Warnleitaufsatz, sowie der Markierer und die Kombiwalze. Im Straßenmeisterei Simulator könnt ihr hinterm Steuer dieser und weiterer Fahrzeuge Platz nehmen und nicht nur direkt zum nächsten Einsatzort fahren, sondern auch die Straßen auf eigene Faust erkunden. Das frei befahrbare Straßennetz bietet sowohl Autobahnen als auch Bundes- und Landstraßen.

Am 7. April erscheint der Straßenmeisterei Simulator für PC, Xbox Series, PS5, Xbox One und PS4. Mehr als 30 umfangreiche Missionen bringen in diesem Berufssimulator den Spielern den Arbeitsalltag einer Straßenmeisterei näher. Um vom Werkhof zum Einsatzort zu gelangen, finden die Spieler acht unterschiedliche Fahrzeuge vor, darunter LKW-Kipper, Teermaschine oder Unimogs. Einige Fahrzeuge können mit speziellen Aufsätzen ausgestattet werden – immer passend für die bevorstehenden Aufgaben.