Strange Planet von Nathan Pyle kommt als zehnteilige Show auf Apple TV+

Apple TV Plus hat Strange Planet angekündigt, eine neue Show, die auf den gleichnamigen Alien-Comics von Nathan Pyle basiert.

Mehr zu Strange Planet

Ihr kennt die Außerirdischen, auch wenn ihr sie nicht kennt: Kleine blaue Jungs, die mit gehobener Sprache und einer Überdosis Ehrfurcht über alles sprechen, was ihnen begegnet. Die alltäglichen Dinge nehmen neue Namen an; Zähne sind “Mundsteine”, ein Sonnenbrand ist “Sternschaden”. Durch ihren entzückenden, außerirdischen Zugang schaffen sie es, das zu sein, was so viele Influencer nicht können, während sie die Absurdität des menschlichen Zustands erforschen: Greifbar und nahbar sein. Hier ein Beispiel-Comic für euch:

Ganze zehn Episoden von Strange Planet sind geplant, um am 9. August debütiert die Show auf Apple TV Plus. Der Webcomic und die ersten beiden Bücher (2020 bekam Teil eins die Fortsetzung Stranger Planet) werden höchstwahrscheinlich die Grundlage für die Show sein, und eine Gelegenheit, den Humor von Nathan Pyle einem breiteren Publikum vorzustellen. Die Riege an Synchronsprechern ist jedenfalls gut besetzt: Die neue Apple TV+ Serie wird von Tunde Adebimpe, Demi Adejuyigbe, Lori Tan Chinn, Danny Pudi von Community und von Hannah Einbinder von Hacks gesprochen. Was haltet ihr davon?