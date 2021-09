Horizon Forbidden West bekommt nun doch ein kostenloses PS5-Upgrade

Nach langem Disput erhält Horizon Forbidden West ein kostenloses PS5-Upgrade. Warum dies das letzte sein wird, lest ihr gleich hier!

Über Horizon Forbidden West auf PS5

Wenn ihr Horizon Forbidden West für PlayStation 4 kauft, erhaltet ihr auch die PlayStation 5-Version kostenlos. Das ist unabhängig von der Version, die ihr euch besorgt, kündigte Sony Interactive Entertainment am Samstag an. Das ist eine Änderung gegenüber dem Plan, den Sony und der Entwickler Guerrilla Games angekündigt haben, der nur Dual-Plattform-Berechtigungen für Horizon Forbidden West (für PS4 und PS5) anbot, wenn Kund:innen die 79,99,- Euro-Digital Deluxe Edition oder eine teurere Edition des Spiels kauften. Da war noch keine Rede von einem Upgrade-Pfad von PS4 auf PS5.

Jim Ryan, Präsident und CEO von SIE, kündigte die Änderung in einem Update an, das am PlayStation Blog von Sony veröffentlicht wurde, und sagte: “Es ist mehr als klar, dass die Angebote, die wir in unserem Auftakt vor der Bestellung bestätigt haben, das Ziel verfehlt haben. Letztes Jahr haben wir uns verpflichtet, kostenlose Upgrades für unsere genreübergreifenden Launch-Titel zu liefern, zu denen Horizon Forbidden West gehörte. Während die tiefgreifenden Auswirkungen der Pandemie das Spiel aus dem Startfenster vertrieben haben, das wir uns ursprünglich vorgestellt hatten, werden wir zu unserem Angebot stehen: Spieler:innen, die Horizon Forbidden West für PlayStation 4 kaufen, können kostenlos auf die PlayStation 5-Version upgraden.“

Wie sieht die Zukunft aus?

Jim Ryan ging dann soweit zu bestätigen, dass in Zukunft exklusive genreübergreifende PlayStation-First-Party-Titel, die neu auf PS4 und auch PS5 veröffentlicht werden (digital als auch physisch) – eine digitale Upgrade-Option in Höhe von 10 Euro von PS4 auf PS5 anbieten werden. Dies gilt für das nächste God of War und Gran Turismo 7 sowie jeden anderen exklusiven Cross-Gen PS4- und PS5-Titel, der von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wurde. Sony wies darauf hin, dass für das Upgrade einer PS4-Version eines genreübergreifenden Spiels auf eine digitale Version dieses Spiels auf PlayStation 5 eine PS5-Konsole mit einem Disc-Laufwerk erforderlich ist. Horizon Forbidden West wird am 18. Februar 2022 auf PS4 und PS5 erscheinen.