State of Play: Neuer Deathloop Trailer veröffentlicht

Im Zuge der gestrigen State of Play Episode veröffentlichten Bethesda und Sony einen neuen Deathloop Trailer, in dem Colt ein neues Ziel ins Visier nimmt: den Visionär „Ramblin‘“ Frank Spicer.

Worum geht’s im Spiel?

In einer Zeitschleife gefangen hat Colt Déjà-vus erlebt, so weit er sich zurückerinnern kann – was allerdings nicht besonders weit ist, da er unter Amnesie leidet und nur seine kürzliche Vergangenheit in Erinnerung hat. Das könnte ehrlich gesagt auch die Erklärung für all die Déjà-vus sein. Jedes Mal, wenn sich der Tag wiederholt, bemüht er sich darum, sich an alles zu erinnern. Denn er muss das Wissen, das er besitzt, nutzen, um voranzukommen und die Insel Blackreef hoffentlich irgendwann zu verlassen.