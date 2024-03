Start your engines: Monster Jam Showdown angekündigt

Milestone und Feld Motor Sports freuen sich, eine aufregende neue Zusammenarbeit bekannt zu geben. Wie im Rahmen des Xbox Partner Preview Showcase bekannt gegeben wurde, werden sich die beiden Unternehmen erneut zusammentun, um Monster Jam Showdown auf den Markt zu bringen. Dabei handelt es sich um das brandneue offizielle Monster Jam-Videospiel, welches das monströse Motorsportereignis zum Leben erweckt. Das Spiel wird 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, und PC via Steam und Epic Games Store erhältlich sein.

Monster Jam Showdown wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und nutzt modernste Technologien, um lebensechte Umgebungen wie sie noch nie in einem Milestone-Spiel zu sehen waren, zu schaffen. Es wird viele grafische Details geben und ein noch nie dagewesenes Beleuchtungssystem, das auch die Gameplay-Möglichkeiten und das Physiksystem verbessert. Dies wird zu einem erfüllenden Erlebnis führen, das den Spielern das Beste von Monster Jam und vieles mehr bietet. Neben der ganzen Action der offiziellen Wettbewerbe können die Spieler die kultigen Trucks in einzigartigen Umgebungen fahren und sich einer Vielzahl von Events stellen, die den Spaß so groß und laut wie der Sport selbst machen werden. Das Spiel wird insgesamt 66 offizielle Monster Jam-Trucks enthalten (40 Trucks werden im Basisspiel enthalten sein und 26 werden durch kostenlose oder Premium-DLCs verfügbar sein) sowie mehr als 140 Lackierungen, die freigeschaltet und aufgetragen werden können.

Mit dem Ziel eine originalgetreue Nachbildung der Monster Jam-Live-Events zu schaffen, werden die Fans in allen drei Veranstaltungsort-Kategorien antreten, nämlich auf American-Football-Feldern, Baseball-Stadien und Speedways, mit rechteckigen, diamantenen und ovalen Layouts. Darüber hinaus können die Spieler ihre Lieblings-Monster-Jam-Trucks in drei originalen Umgebungen fahren, die von der amerikanischen Natur inspiriert sind: die karge Wüste des Death Valley, die atemberaubenden Wälder und kristallklaren Flüsse von Colorado, und die winterlichen, wilden Berge von Alaska. Von offiziellen Wettbewerben wie Kopf-an-Kopf-Rennen und Freestyle bis hin zu speziell entwickelten Events bieten insgesamt 10 verschiedene Spielmodi eine solide Mischung aus Arcade-Erlebnissen – sowohl online als auch offline, einschließlich Split-Screen.

Um das Gefühl und die Aufregung von mechanischen Maschinen mit 1.500 PS zu vermitteln, wird Monster Jam Showdown ein Arcade-Gameplay mit umfassenden und anpassbaren Fahrhilfen bieten. Auf diese Weise wird jeder in der Lage sein, in den wahren Geist von Monster Jam einzutauchen, indem er mühelos gewaltige Manöver und dynamische Stunts ausführt. Gleichzeitig werden die Technologie und das Fachwissen von Milestone für eine realistische Physik sorgen, um ein zugängliches und dennoch lohnendes Spielerlebnis zu bieten.

Monster Jam Showdown wird 2024 für alle gängigen Spieleplattformen erhältlich sein.